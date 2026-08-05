Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista del derby contro il Milan a Perth

Gianni Pampinella
Inter Calhanoglu Sucic Bonny

VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione

Inter Calhanoglu Sucic Bonny

Dopo l'impegno in amichevole contro il Manchester City a Hong Kong, l'Inter è volata a Perth per la seconda parte dell'Internazionale Summer Tour. Oggi i nerazzurri affronteranno il Milan nella prima delle due amichevoli australiane: fischio d'inizio alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).

Pavard
Getty Images

Cristian Chivu è pronto a lanciare dal 1' la coppia d'attacco Bonny-Esposito, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Stankovic in cabina di regia. Dopo il gol col City, Benjamin Pavard si candida a un'altra maglia da titolare.

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Corriere dello Sport

(Corriere dello Sport)

FC Internazionale Perth Tour

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