Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista del derby contro il Milan a Perth
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Dopo l'impegno in amichevole contro il Manchester City a Hong Kong, l'Inter è volata a Perth per la seconda parte dell'Internazionale Summer Tour. Oggi i nerazzurri affronteranno il Milan nella prima delle due amichevoli australiane: fischio d'inizio alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).
Cristian Chivu è pronto a lanciare dal 1' la coppia d'attacco Bonny-Esposito, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Stankovic in cabina di regia. Dopo il gol col City, Benjamin Pavard si candida a un'altra maglia da titolare.
(Corriere dello Sport)
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