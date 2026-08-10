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Cristian Chivu studia le scelte in vista della prossima amichevole contro il Betis Siviglia, in programma a ferragosto a Bari, con uno sguardo al Monza, che affronterà i nerazzurri nella prima giornata di campionato a San Siro. Ecco il punto di Sport Mediaset:

"In fondo saranno soltanto due settimane di preparazione prima dell'esordio in campionato di sabato 22 a San Siro contro il Monza. Lautaro già scalpita. Il tecnico nerazzurro potrebbe comunque portare la ThuLa in panchina ed eventualmente farli entrare per un breve spezzone di gara".

"Dopo il rientro dalla tournée tra Hong Hong Kong e Perth, la squadra al completo tornerà ad allenarsi mercoledì e tornerà in campo a Ferragosto, quando alle 19.30 scenderà in campo a Bari contro il Betis. Niente debutto di Stones, ci sarà Akanji, reduce dal Mondiale che aveva già iniziato a lavorare alla Pinetina da qualche giorno".

(Fonte: Sport Mediaset)