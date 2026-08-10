Cristian Chivu studia le scelte in vista della prossima amichevole contro il Betis Siviglia, in programma a ferragosto a Bari

Marco Macca
Guarro e Pace Episodio 13

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Cristian Chivu studia le scelte in vista della prossima amichevole contro il Betis Siviglia, in programma a ferragosto a Bari, con uno sguardo al Monza, che affronterà i nerazzurri nella prima giornata di campionato a San Siro. Ecco il punto di Sport Mediaset:

Colpo Stones

"In fondo saranno soltanto due settimane di preparazione prima dell'esordio in campionato di sabato 22 a San Siro contro il Monza. Lautaro già scalpita. Il tecnico nerazzurro potrebbe comunque portare la ThuLa in panchina ed eventualmente farli entrare per un breve spezzone di gara".

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"Dopo il rientro dalla tournée tra Hong Hong Kong e Perth, la squadra al completo tornerà ad allenarsi mercoledì e tornerà in campo a Ferragosto, quando alle 19.30 scenderà in campo a Bari contro il Betis. Niente debutto di Stones, ci sarà Akanji, reduce dal Mondiale che aveva già iniziato a lavorare alla Pinetina da qualche giorno".

(Fonte: Sport Mediaset)

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