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Barella e Calhanoglu dovrebbero tornare titolari nell'Inter che domani sera affronterà il Milan nel primo derby della stagione. Ecco gli altri possibili cambiamenti di formazione secondo La Gazzetta dello Sport:

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"... Lo svizzero (Akanji, ndr) può tornare al centro della difesa dall’inizio, lasciando scivolare Bastoni sulla sua sinistra. Poi Chivu punterà su un Barella riferimento costante per i compagni: Barellik è pronto a giocare titolare dopo i primi 45’ di riposo a Venezia".

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"Mentre Calha è meglio che si sia dimenticato quanto accaduto l’anno scorso (soprattutto all’andata), dal pallone perso che ha innescato il contropiede dello 0-1 al rigore sbagliato. Bastoni avrà il rinnovato compito di guidare la difesa, ma stavolta potrà rifarlo dalla sinistra, e di non cadere in errori o provocazioni; Thuram, invece, quello di continuare a caricarsi l’attacco orfano di Lautaro sulle spalle".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)