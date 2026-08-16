In campo, sabato pomeriggio, a San Siro l'Inter campione d'Italia aprirà il suo campionato affrontando il neopromosso Monza
VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko
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Domani si aprirà la settimana che ci porterà all'inizio ufficiale della stagione. In campo, sabato pomeriggio, a San Siro l'Inter campione d'Italia aprirà il suo campionato affrontando il neopromosso Monza. Secondo la Gazzetta dello Sport, a sei giorni dalla partita la coppia d'attacco nerazzurra potrebbe essere Pio Esposito-Lautaro, con Diouf esterno destro (in attesa di Spence) e Bisseck inizialmente preferito a Stones. Ecco le probabili formazioni:
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