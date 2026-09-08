A quattro giorni dalla dispendiosa gara contro il Napoli, l'Inter è chiamata a dare altre risposte importanti, questa volta in Champions League. I nerazzurri questa sera affronteranno il Real Madrid dell'ex Mourinho. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nella testa di Chivu non ci sono grandi stravolgimenti di formazione: turn-over sì, insomma, ma non troppo.

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"Tanto più che tre novità si possono già dare per certe. Innanzitutto Carlos Augusto a sinistra, per l’infortunato Dimarco, Calhanoglu in cabina di regia, dopo aver cominciato in panchina contro il Napoli, e Thuram ad affiancare Lautaro in attacco. E il resto? Beh, questa sera potrebbe debuttare dall’inizio Jones. La gamba c’è, l’inserimento in squadra sembra a buon punto e l’abitudine ad un certo tipo di sfide non è in discussione. Attenzione anche alla corsia destra, visto che potrebbe essere rischioso confermare Diouf, che con il Napoli ha fatto certamente bene, solo che il Real, dalla quella parte, ha Vinicius. Insomma, poiché per il brasiliano ci vorrà una cura speciale, all’inizio si potrebbe vedere Luis Henrique come a Cagliari, con il francese pronto a fare staffetta".

"In verità, non è da escludere del tutto nemmeno un’ulteriore opzione, ovvero Pavard spostato da braccetto a quinto. Tanto più che proprio la difesa dovrebbe essere confermata in blocco. Del resto, un Bisseck in queste condizioni è impossibile o quasi da tenere fuori. Ed essendo anche il più veloce là dietro, sarà lui il guardiano principale di Vini. Un minimo di ballottaggio potrebbe esserci solo per chi guiderà il reparto. Tuttavia, finora, Stones è stato impiegato solo nei finali di gara. Più facile che, dunque, che Chivu insista con Akanji".

(Corriere dello Sport)