Mancano meno di due ore al fischio d'inizio di Atalanta-Inter, ma Cristian Chivu si porta dietro ancora un dubbio
VIDEO / Atalanta-Inter, le probabili: Chivu cambia in difesa. Novità a centrocampo
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Mancano meno di due ore al fischio d'inizio di Atalanta-Inter, ma Cristian Chivu si porta dietro ancora un dubbio di formazione per la partita di Bergamo.
Se le scelte in difesa (Pavard-Akanji e Bastoni dovrebbe essere il terzetto davanti a Martinez, con Akanji inizialmente in panchina), la grande incognita è a centrocampo, con una possibile, grossa novità.
Accanto a Barella e Calhanoglu, infatti, potrebbe spuntarla, secondo Sky Sport, Curtis Jones, al rientro dopo l'infortunio. L'inglese si gioca una maglia con Mkhitaryan e Sucic. In attacco, Lautaro partirà dalla panchina, con Esposito-Thuram coppia d'attacco. Questa la probabile formazione dell'Inter:
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