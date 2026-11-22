Alla fine, Cristian Chivu cambia scelte rispetto a quelle riportate qualche minuto fa
VIDEO / Atalanta-Inter, le probabili: Chivu cambia in difesa. Novità a centrocampo
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Alla fine, Cristian Chivu cambia scelte rispetto a quelle riportate qualche minuto fa. Nell'ultimo collegamento da Bergamo, infatti, Sky Sport riferisce le ultime decisioni dell'allenatore dell'Inter per la sfida contro l'Atalanta: in difesa, al posto di Bisseck, gioca Carlos Augusto braccetto sinistro, con Bastoni al centro e Pavard a sinistra.
L'altra novità è a centrocampo, dove Mkhitaryan vince il ballottaggio con Curtis Jones. Ecco, in attesa delle ufficiali, la formazione dell'Inter:
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