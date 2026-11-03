GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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L'unico risultato da prendere in considerazione è la vittoria. L'Inter, se vuole tenere viva la speranza di qualificarsi fra le prime otto della Champions League, deve vincere questa sera a Rotterdam contro il Feyenoord e reagire alla sconfitta maturata nel derby.

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Cristian Chivu ha pochi dubbi di formazione: complice la squalifica di Bastoni, in difesa le scelte sono pressoché obbligate, mentre i principali ballottaggi si concentrano a centrocampo: a destra, Spence è in vantaggio su Diouf, mentre Zielinski e Mkhitaryan si giocano il posto. In attacco, Pio Esposito, recuperato, affiancherà Thuram. Questa laprobabile formazione secondo Sky Sport: