Dopo la bella vittoria all'esordio contro il Monza per 4-1 a San Siro, l'Inter si prepara alla seconda giornata di campionato

Marco Macca
FC Internazionale Training Session

VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano

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Dopo la bella vittoria all'esordio contro il Monza per 4-1 a San Siro, l'Inter si prepara alla seconda giornata di campionato, che prevede l'insidiosa trasferta sul campo del Cagliari. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Cristian Chivu sarebbe orientato a confermare in blocco la squadra che ha battuto gli uomini di Juric.

Intervista Chivu a Mediaset

Dunque, ancora dalla panchina Stones, che potrebbe beneficiare di qualche minuto nella ripresa. Probabili minuti anche per Curtis Jones, che in questa settimana ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni.

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Inter Chivu
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Ecco la probabile formazione nerazzurra:

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(Fonte: Sky Sport)

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