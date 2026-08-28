Dopo la bella vittoria all'esordio contro il Monza per 4-1 a San Siro, l'Inter si prepara alla seconda giornata di campionato
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Dopo la bella vittoria all'esordio contro il Monza per 4-1 a San Siro, l'Inter si prepara alla seconda giornata di campionato, che prevede l'insidiosa trasferta sul campo del Cagliari. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Cristian Chivu sarebbe orientato a confermare in blocco la squadra che ha battuto gli uomini di Juric.
Dunque, ancora dalla panchina Stones, che potrebbe beneficiare di qualche minuto nella ripresa. Probabili minuti anche per Curtis Jones, che in questa settimana ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni.
Ecco la probabile formazione nerazzurra:
(Fonte: Sky Sport)
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