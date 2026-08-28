Ecco il numero di maglia scelto da Curtis Jones, ora è anche ufficiale. Intanto l'ex Liverpool spera di esordire col Cagliari
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La Lega Serie A ha pubblicato qualche giorno fa gli aggiornamenti in merito ai numeri di maglia per la stagione 2026-2027. Dall'1 di Josep Martinez al 99 scelto dal neo-arrivato Spence.
Stones, invece, ha già esordito con la maglia numero 6 mentre la 5 è andata a Stankovic. Nella lista pubblicata dalla Lega Serie A mancavano però due giocatori dell'Inter. Il primo è Massolin, in uscita dal club nerazzurro e conteso tra i club di Ligue 1 e il Cagliari.
Getty ImagesL'altro è Curtis Jones, che potrebbe anche esordire nel corso del secondo tempo del match contro il Cagliari domenica. L'ex centrocampista del Liverpool, secondo quanto appurato da Fcinter1908, ha scelto la maglia numero 21, indossata nel recente passato anche da Kristjan Asllani, prossimo a lasciare ufficialmente l'Inter direzione Al Jazira.
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