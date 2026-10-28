GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

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Manca poco meno di un'ora e mezza al fischio d'inizio di Venezia-Inter e arrivano importanti aggiornamenti su quella che dovrebbe essere la formazione ufficiale nerazzurra.

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In base alle ultime indiscrezioni Chivu dovrebbe aver scelto Thuram per giocare in attacco con Bonny: poteva riposare, infatti il tecnico ci ha pensato fino all'ultimo.

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Confermato Ale Stankovic a centrocampo, a destra Diouf con Sucic e non Spence e Barella. Dietro Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto. Lo riporta Sky Sport.