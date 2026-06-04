La Francia affronterà la Costa d'Avorio questa sera a Nantes nella prima amichevole di preparazione ai Mondiali. Didier Deschamps ha confermato che non schiererà la stessa formazione che giocherà della partita d'esordio ai Mondiali contro il Senegal, il 16 giugno.
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Francia, amichevole contro la Costa D’Avorio: Thuram probabile titolare
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"Per i sei giocatori arrivati dopo per la finale di Champions, dovrò gestire e distribuire il tempo di gioco. Ora è il momento di farlo, soprattutto perché abbiamo un'altra partita tra quattro giorni, la seconda amichevole contro l'Irlanda del Nord a Lille", ha detto il ct francese.
Marcus Thuramsembra favorito per un posto da titolare per il versante sinistro. Giocherà quindi dal primo minuto nella gara contro la Nazionale del compagno di reparto all'Inter, Bonny (che dovrebbe partire dalla panchina). Il resto del reparto offensivo sarebbe quindi composto da Michael Olise sulla destra e Rayan Cherki a supporto di Kylian Mbappé.
A centrocampo, Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot dovrebbero partire titolari insieme, a meno che l'allenatore non opti invece per Manu Koné, che ha saltato la pausa per le nazionali di marzo a causa di un infortunio. Assente dall'allenamento di mercoledì pomeriggio, William Saliba, alle prese con un problema alla schiena, dovrebbe essere sostituito da Konate.
Questa secondo Le Parisien la formazione in campo questa sera nella gara contro la Costo D'Avorio
Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Cherki, Thuram - Mbappé (capitano).
(Fonte: Le Parisien)
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