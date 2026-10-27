Le possibili scelte di formazione di Cristian Chivu in vista di Venezia-Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
Non c'è tempo per rifiatare, domani l'Inter torna in campo. Dopo la vittoria in extremis contro la Fiorentina, la squadra di Cristian Chivu affronta il Venezia al Penzo.
Il tecnico per forza di cosa dovrà fare rifiatare qualche giocatore, soprattutto perché all'orizzonte c'è il derby contro il Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso la conferma di Ivan Provedel in porta. Possibile turno di riposo per Bastoni, Barella, Calhanoglu e Thuram in vista proprio del derby. In attacco Bonny con Pio Esposito.
INTER: Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, P. Esposito.
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