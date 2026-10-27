Da Venezia-Inter a Frattesi "regalato" alla Lazio: Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport, ha parlato proprio di questi temi
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dell'Inter in vista della sfida contro il Venezia:
"Tanti cambi? Giusto così, Calhanoglu resta il giocatore più importante dell'Inter anche se in questo momento sta andando più piano, permettere a lui di recuperare bene facendo giocare Zielinski può essere un vantaggio per l'Inter"
Tante rimonte?
"Nelle rimonte spesso sono i giocatori della panchina che decidono la partita. L'Inter ha talento e individualità, sembra che nel primo tempo accetti di andare sotto perché sa che la partita non è mai finita. L'Inter dà meno garanzie rispetto all'anno scorso, ogni tanto perde la testa. Si parla sempre di approccio ma può capitare una volta, se tutte le settimane prendi uno o due gol e vai sotto non può essere che entri deconcentrato. Ci sono alcune piccole sbavature che l'anno scorso non si vedevano"
Sulla Lazio
"Il Nazionale della Lazio è uno scarto dell'Inter: Frattesi. Non è uno scarto, lo dico come provocazione, l'Inter lo dà in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, è un regalo, un giocatore che non era neanche il primo cambio dell'Inter ed è il giocatore più rappresentativo della Lazio oggi, questa è la differenza tra Inter e Lazio"
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