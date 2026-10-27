Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dell'Inter in vista della sfida contro il Venezia:

"Tanti cambi? Giusto così, Calhanoglu resta il giocatore più importante dell'Inter anche se in questo momento sta andando più piano, permettere a lui di recuperare bene facendo giocare Zielinski può essere un vantaggio per l'Inter"

Getty Images

Tante rimonte?

"Nelle rimonte spesso sono i giocatori della panchina che decidono la partita. L'Inter ha talento e individualità, sembra che nel primo tempo accetti di andare sotto perché sa che la partita non è mai finita. L'Inter dà meno garanzie rispetto all'anno scorso, ogni tanto perde la testa. Si parla sempre di approccio ma può capitare una volta, se tutte le settimane prendi uno o due gol e vai sotto non può essere che entri deconcentrato. Ci sono alcune piccole sbavature che l'anno scorso non si vedevano"

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

Sulla Lazio

"Il Nazionale della Lazio è uno scarto dell'Inter: Frattesi. Non è uno scarto, lo dico come provocazione, l'Inter lo dà in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, è un regalo, un giocatore che non era neanche il primo cambio dell'Inter ed è il giocatore più rappresentativo della Lazio oggi, questa è la differenza tra Inter e Lazio"