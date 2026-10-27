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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la rimonta dell'Inter contro la Fiorentina:

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"L'ultima rimonta dell'Inter farebbe cadere le braccia a qualsiasi competitor. Mamma mia, è stato proprio un fatto eccezionale. Ho visto il secondo tempo, sembrava una partita finita. De Gea aveva tirato fuori la classe dei giorni migliori, l'Inter era senza Lautaro e mi sembrava più complicato del solito rimontare.

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Mourinho e Gasperini chiedono sempre tanti giocatori offensivi perché puoi avere un'anima collettiva quanto ti pare e soluzioni offensive ma è la giocata individuale del giocatore più fresco ti fa vincere quelle 2-3 partite durante l'anno che spostano numericamente la classifica con 5-6 punti. La rimonta dell'Inter nel finale ci conferma che la tendenza è questa. Meglio risparmiare su altri ruoli ma di uomini in attacco devi avercene tanti"