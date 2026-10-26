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Il giorno dopo l'ennesima vittoria in rimonta, l'Inter si è ritrovata ad Appiano per iniziare a preparare la prossima partita. I nerazzurri mercoledì alle 18:30 saranno impegnati al Penzo dove affronteranno il Venezia.

Per Cristian Chivu sarà inevitabile qualche cambio di formazione e gestire le energie visto che poi sabato c'è l'atteso derby col Milan. Ancora out Pavard, Jones, Lautaro, Stones e Luis Henrique. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Dimarco è pronto a tornare titolare, mentre potrebbe esserci una chance per Stankovic e Bonny. Provedel verso la conferma dal 1'.

Ballottaggio: Carlos Augusto-Bastoni 55-45%, Stankovic-Calhanoglu 51-49%,Thuram-Bonny 55-45%

La probabile: Provedel, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Thuram

(Gazzetta dello Sport)