VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ancora pochi giorni, e sul campionato 2026/27 di Serie A si alzerà il sipario. L'Inter di Chivu, campione d'Italia in carica, comincia ospitando a San Siro il neopromosso Monza. Il Giorno parla delle possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro: "Per Inter e Monza si avvicina il momento dell'esordio in campionato.

Getty Images

[...] Dalla parte nerazzurra non ci sono grandi dubbi di formazione. Ieri la maggior parte dei giocatori erano assenti al centro sportivo per il giorno di riposo concesso da Chivu, ad allenarsi c'erano solo quelli in ritardo di condizione (Spence) o reduci da acciacchi fisici (Thuram e Massolin). Gli altri riprenderanno oggi, ma l'unico ballottaggio è quello in attacco tra Bonny e Lautaro per affiancare Pio Esposito. L'allenatore non dovrebbe rischiare: il capitano ha nelle gambe solo 20' col Betis. Difficile la convocazione per Spence, mentre Thuram potrebbe esserci ma non come titolare".