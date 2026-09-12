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Ezequiel Lavezzi, ex attaccante argentino con un trascorso in Serie A con la maglia del Napoli, è stato ospite di "Fenomeni", il podcast di Luca Toni in onda su Prime Video. Tra i temi toccati, anche il suo mancato approdo all'Inter, club che lo ha a lungo cercato nel corso degli anni: "La finale di Coppa Italia contro la Juventus? Sapevo che quella sarebbe stata l'ultima partita col Napoli. Già a metà stagione avevo parlato con il presidente De Laurentiis, mi disse che avrebbe accettato di vendermi se un club avesse pagato la clausola rescissoria. È arrivato il Paris Saint-Germain e sono andato lì".

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"Avevo la possibilità di andare anche all'Inter, che mi offriva 200mila euro in meno di ingaggio. Io giocavo già in Serie A e, avendo giocato per il Napoli, sono andato a Parigi. Non volevo tradire l'amore dei tifosi del Napoli, non potevo deludere tutto l'amore che mi davano. A Napoli sono stato uno di loro, e andare a giocare in una squadra estera è stato positivo anche per i tifosi. Non li ho traditi andando a giocare per un'altra squadra italiana. È stata una buona decisione. Andare via da Napoli è stato difficile, oggi mi manca".