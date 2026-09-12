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L'Inter lavora al rinnovo di Dimarco. C'è già stato un primo incontro a Madrid tra il ds Dario Baccin e l'entourage del giocatore per iniziare a definire i contorni del prolungamento del contratto, anche perché secondo quanto riportato da Sport il laterale nerazzurro ha una grande estimatrice in Spagna.

"C'è stato un contatto a Madrid, prima della partita di Champions League, tra il nuovo direttore sportivo dell'Inter, Dario Baccini, e il manager del giocatore, Arturo Canales. Un primo incontro che sarebbe servito ad accelerare il rinnovo del contratto. Si sta lavorando su una base di 4 milioni di euro netti a stagione, ovvero l'attuale ingaggio percepito da Federico Dimarco all'Inter. Una cifra importante, ma in linea con il valore di uno dei migliori terzini sinistri al mondo".

"Il Barcellona, dal canto suo, resta alla finestra e segue con attenzione l'evoluzione della trattativa. Attualmente i blaugrana hanno un solo terzino sinistro naturale, Alejandro Balde, che per il momento non rientrerebbe pienamente nei piani di Hansi Flick. Dimarco piace molto al club catalano per le sue qualità tecniche e perché si trova in un momento di piena maturità calcistica. È il terzino sinistro della Nazionale italiana e un autentico idolo del pubblico di San Siro. Nella sfida di Champions contro il Real Madrid, però, non è potuto scendere in campo a causa di un fastidio al ginocchio.

Getty Images

Per ora il Barça ha trovato una soluzione adattando due giocatori di piede destro sulla fascia sinistra. Xavi Espart sta rendendo molto bene in quel ruolo, a cui si aggiunge l'acquisto di João Cancelo, che ha firmato fino al 2029. Due alternative convincenti, ma il direttore sportivo Deco non ha rinunciato all'idea di acquistare un vero terzino sinistro.

Non resta che attendere l'evoluzione delle trattative per Dimarco, mentre la squadra continua ad andare avanti con le soluzioni trovate da Flick. Allo stesso tempo, non è escluso che Balde riesca a fare il salto di qualità richiesto e a riconquistare il suo posto. Restano quindi molte incognite da chiarire nei prossimi quattro mesi, in vista del mercato invernale. Tuttavia, il Barcellona potrebbe essere costretto ad abbandonare definitivamente la pista Dimarco se l'Inter riuscirà a blindarlo con un rinnovo fino al 2030.