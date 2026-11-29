Al fondo della classifica la formazione friuliana e a tre punti di distanza la squadra viola che ha raccolto finora nove punti
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
Udinese e Fiorentina sono in fondo alla classifica del campionato di Serie A e forse non era prevedibile questo loro inizio. Zanetti affronta Vanoli con Zaniolo, Lovric ed Ekkelenkamp. Scelte obbligate per Vanoli in difesa con Dragusin-Ranieri.
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Queste le formazioni ufficiali per la partita delle 12.30:UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. All. Paolo Zanetti.
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