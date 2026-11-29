Udinese e Fiorentina sono in fondo alla classifica del campionato di Serie A e forse non era prevedibile questo loro inizio. Zanetti affronta Vanoli con Zaniolo, Lovric ed Ekkelenkamp. Scelte obbligate per Vanoli in difesa con Dragusin-Ranieri.

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Queste le formazioni ufficiali per la partita delle 12.30:

Our Starting XI against Fiorentina ⚔️⚪️⚫️ pic.twitter.com/ctuBRUmujx — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 29, 2026

XI💜⚜️

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UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. All. Paolo Zanetti.FIORENTINA: (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli.