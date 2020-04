Barcellona, assalto ai gioielli Inter: nel mirino non solo Lautaro, due le carte da giocare

Lautaro Martinez non è l’unico calciatore dell’Inter finito nel mirino del Barcellona: secondo quanto riporta il portale croato Sportske Novosti, i catalani sarebbero uno dei club interessati a Marcelo Brozovic, faro della formazione di Antonio Conte. Una pista caldeggiata anche dal Mundo Deportivo, che ricorda come nerazzurri e blaugrana potrebbero avere tanti nomi sui quali discutere: da una parte, appunto, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, dall’altra Arturo Vidal e Ivan Rakitic, in uscita da Barcellona e particolarmente apprezzati a Milano.

Nelle ultime due stagioni il Barcellona ha potuto visionare da vicino Brozovic in tutte e quattro le sfide di Champions League, rimanendo favorevolmente impressionati: il contratto del croato scade nel 2022, motivo per cui questa potrebbe essere l’estate giusta per monetizzare al massimo dalla sua cessione.