La stagione è appena iniziata, ma sono già tanti i giocatori vittime di infortuni. Da Barella fino a Rodri e Ter Stegen, il calendario fitto è un problema anche per gli allenatori. "Qualcosa che accomuna Barella a Rodri, Ter Stegen e non solo, però, esiste. Giocano tutti tanto, tra club e rispettive nazionali. Probabilmente, troppo. Perché, quando gli impegni si rincorrono senza sosta o quasi, il tempo per recuperare non esiste e anche le vacanze sono ridotte".