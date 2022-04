Bastoni: “Vincere qui non è facile, ci hanno dato del filo da torcere”, Skriniar: “Spero…”

Le parole di Bastoni e Skriniar in un siparietto a Inter TV

Alessandro Bastoni ha commentato la bella vittoria contro la Juventus: "Partita bella e combattuta dal primo minuto. Vincere qui non è facile, ci hanno dato del filo da torcere. Difesa? A differenza di altre partite dove abbiamo subito meno, abbiamo subito di più anche per la qualità degli attaccanti della Juve ma anche grazie a Samir siamo riusciti a tenere la porta inviolata e siamo contenti di questo". E Milan Skriniar si è detto d'accordo su tutta la linea: "Speriamo che questa vittoria ci dia una grande spinta per le prossime partite".