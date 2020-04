Brozovic bussa alla porta dell’Inter con una richiesta. Per ora bocche cucite

dell’Inter di essere pronto a dare il massimo per il club nel quale gioca dal 2015, Marcelo Brozovic si è preso il suo spazio. Con Spalletti in particolare. Quando sembrava difficile convincere i tifosidi essere pronto a dare il massimo per il club nel quale gioca dal 2015,si è preso il suo spazio. Conin particolare. E’ cominciata da lì la sua avventura da perno della squadra nerazzurra e si è confermato con Conte. Il croato è stato inamovibile per l’allenatore. Hanno ruotato tutti accanto a lui, lui è stato chiamato a fare gioco e a fare km e km.

Il centrocampista interista ha una clausola di 60 mln sul suo contratto. E’ valevole per due settimane da inizio a metà luglio. Serve cautela per proteggerlo da eventuali assalti, ma secondo il Corriere dello Sport il giocatore avrebbe già mandato avanti il suo agente per un aumento e servirà trovare un accordo. “Ma al momento bocche cucite anche sul rinnovo”, scrive il quotidiano ricordando che l’agente aveva parlato di discorsi rimandati all’estate. L’entourage del giocatore vuole un aumento da 3.5 a 4.5 mln con un prolungamento del contratto fino al 2023. In mezzo saranno riscattati Sensi e Barella e c’è anche Eriksen, ma lui è ritenuto importante per l’equilibrio della squadra.

(Fonte: Corriere dello Sport, 30-4-2020)