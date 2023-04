Pedullà: “Buchanan e l’Inter: conferme dal Belgio e una precisazione da fare”

Una precisazione sulla pista Tajon Buchanan per l’Inter in vista del mercato estivo: ecco quanto svelato da Alfredo Pedullà

Conferme sulla pista Tajon Buchanan per l’Inter. I nerazzurri da mesi monitorano il giocatore canadese classe 1999, impegnato anche ai Mondiali in Qatar. Ecco quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sulla situazione di mercato in vista dell'estate.