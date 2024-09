"Quando si parla dell'Inter bisogna essere giusti. L'Inter contro il Manchester City ha fatto turnover. Se si giocasse la finale di Champions, quanti di questi sarebbero in campo dall'inizio? E allora non bisogna ammazzare l'Inter per il turnover di Monza, l'Inter sarà in continuo turnover e faremo quasi fatica a stabilire chi siano i veri titolari. E c'è solo un modo per definire un titolare: se ci fosse la finale di Champions, chi giocherebbe? Quello definisce un titolare, solo quello. Ma il turnover ci sarà in ogni partita"