L’Inter ha l’oro in casa: ecco i tre gioielli nerazzurri che piacciono a Conte e saranno…

Persyn, Oristanio e Satriano. Sono i tre giovani dell’Inter destinati a seguire le orme di Esposito e Pirola. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte vuole verificare la crescita di Tibo Persyn e ora ha fatto aggregare stabilmente alla prima squadra anche Oristanio e Satriano. Il quotidiano poi analizza le caratteristiche dei tre gioielli nerazzurri partendo da Satriano.

SATRIANO – “Classe 2001, arrivato dal Nacional, 187 centimetri per 77 kg. Un armadio che ama giocare la palla, che ha colpi importanti e che in patria dipingono come il miglior prospetto della sua generazione. Come Ibra da giovane, può fare indifferentemente la prima o la seconda punta perché ama muoversi nello spazio e non dare punti di riferimento“.

ORISTANIO – “Trequartista mancino tutto dribbling e fantasia, s’è tolto anche la soddisfazione di segnare a Barcellona in Youth League, nel centro sportivo dove è cresciuto l’idolo Leo Messi. Già, perché ad Avellino – dove è cresciuto – i paragoni con la Pulce si sprecavano, chiaramente per il fisico esile e le giocate nei campetti di provincia. Conte ha deciso di portarlo con sé nel prossimo ritiro“.

PERSYN – “Esterno di centrocampo, duttilità e senso tattico al potere. L’Inter lo ha già blindato, trovando un accordo su un nuovo contratto per i prossimi quattro anni e garantendogli un’altra convocazione al prossimo ritiro dei grandi. Dove Tibo, come già detto, avrà il compito di dimostrare a Conte quanto sia cresciuto nel giro di un anno. L’Inter ha l’oro in casa e loro non vedono l’ora di poterlo dimostrare“.

(Gazzetta dello Sport)