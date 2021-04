Conte: “Contento per la reazione, c’è solidità mentale: ai ragazzi ripeto una cosa”

Il destino è nelle mani dell'Inter. O meglio, nelle mani dei giocatori. Lo ha ribadito Antonio Conte che si è dichiarato soddisfatto del punto conquistato a Napoli. La squadra ha dimostrato grande solidità mentale.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro il Napoli: "Sono molto importanti gare del genere. Abbiamo affrontato una squadra che era con tutti gli effettivi. Sapete che pensiero ho sul Napoli, la considero una delle squadre con la rosa più forte ed era tra le candidate per vincere lo scudetto. Abbiamo concesso un gol sfortunato. Sono contento per la reazione, abbiamo sempre cercato di vincerla. Siamo venuti a Napoli per cercare di vincerla. Non siamo stati sempre fortunatissimi. Dobbiamo essere soddisfatti perché gli scontri diretti se non li puoi vincere non li devi perdere. Noi siamo stati bravi a non farlo".