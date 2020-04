Diego Costa punge Conte: “Al Real non durerebbe una stagione, è un tipo sospettoso. Abbiamo…”

Intervistato dalla ESPN, Diego Costa parla del suo rapporto con Antonio Conte. I due ebbero diversi screzi quando il tecnico nerazzurro era sulla panchina del Chelsea: “Lui e io abbiamo avuto problemi fuori dal campo, ma è davvero un buon allenatore. Non porto rancore, ma per essere un allenatore davvero importante devi cambiare qualcosa nel lato umano del suo modo di allenare. È un tipo sospettoso. Penso che in un club come il Real Madrid non durerebbe una stagione“.

(As)