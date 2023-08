De Vrij a Inter TV: “Bellissimo gruppo, i nuovi danno il massimo. Parliamo spesso di…”

L' Inter è alla ricerca dei tre punti nella delicata trasferta contro il Cagliari . I nerazzurri di Simone Inzaghi sono desiderosi di riconfermarsi dopo la prima vittoria di campionato contro il Monza . Stefan de Vrij ha analizzato ai microfoni di Inter TV la difficoltà della sfida: "Anche oggi c'è una partita fondamentale. Dobbiamo renderci conto - ne parliamo spesso - che l'anno scorso abbiamo perso troppi punti. Ogni partita è fondamentale, dobbiamo continuare a vincere. Non sarà diverso stasera".

"Il Cagliari? Dobbiamo essere pronti e concentrati. Sappiamo come giocano, molto diretti, con tanti cross. Ci siamo allenati molto bene questa settimana. Dobbiamo dimostrare di essere pronti. Il gruppo? C'è un bellissimo gruppo, tutti i nuovi stanno dando il massimo per crescere e capire come giochiamo. Sta andando molto bene", ha concluso il difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV.