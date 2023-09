CdS – Inter, de Vrij e Dumfries subito a disposizione: punti fermi per Inzaghi

Assieme ai presenti l'allenatore nerazzurro ha cominciato a entrare nel vivo della preparazione della stracittadina contro il Milan, ritrovando un De Vrij impegnato appena 45' su 180' con l'Olanda e un Dumfries in vero e proprio stato di grazia. L'esterno destro con i tulipani ha sfornato quattro assist e si è procurato un rigore in due partite, confermando quanto di buono messo in mostra nelle prime tre uscite di campionato con un gol contro il Cagliari e un assist contro il Monza. Inevitabile dargli una maglia da titolare nella sfida con il Milan e lo stesso succederà per De Vrij, impeccabile in Serie A prima della sosta nel colmare il vuoto lasciato da Acerbi".