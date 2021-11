Di Marzio: “So che l’Inter ha già bloccato questo giocatore sul mercato”

L'esperto giornalista di mercato di Sky Sport ha fatto questo nome per i nerazzurri di Inzaghi in vista del futuro

Un nome di mercato per l'Inter del futuro. Già bloccato oltretutto dalla società, che si è mossa in anticipo per regalare un nuovo rinforzo a Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio in diretta a Sky Sport: "Da mesi parliamo di Onana, portiere dell’Ajax, io so che l’Inter lo ha bloccato. Aspetterà i mesi giusti per poter formalizzare l’intesa, ma se blocchi un giocatore per il futuro è perché hai la possibilità di intervenire".