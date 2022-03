Farris a Inter TV: “Brozovic, Barella e Calhanoglu si sono ripresi le chiavi del centrocampo”

Le parole del vice allenatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Massimiliano Farris ha analizzato e commentato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "È la serata che ci voleva dopo un periodo difficile, dove però solo i risultati non ci hanno dato ragione. Parlando con la stampa abbiamo notato come i numeri siano in linea con le ultime partite, solo il risultato è diverso. Sapevamo che Lautaro ci avrebbe potuto dare questo. Gli vanno tutti addosso ad abbracciarlo dopo il gol, lo meritava. È un giocatore che tiene tanto alla maglia dell’Inter, giusto dargli fiducia. Abbiamo voluto confermare la squadra perché nessun dato ci parlava di una squadra in flessione. Liverpool? Nel secondo tempo di Genova la squadra ha avuto troppa fretta. Però è andata così. Nel derby i ragazzi erano arrabbiati e sapevano di averlo giocato sottotono. A Liverpool andiamo a giocarcela. Con grande determinazione e grande voglia questa partita può essere un trampolino per la stagione. Oggi era fondamentale che la squadra trovasse la serenità nelle giocate. Brozovic, Barella e Calhanoglu si sono ripresi le chiavi del centrocampo".