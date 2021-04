FCIN1908 / L’Inter si prepara ad affrontare il Cagliari, tutti negativi i tamponi

I nerazzurri si preparano ad affrontare il Cagliari nella gara in programma domani. Un altro tassello importante del percorso della squadra di Antonio Conte.

L'Inter si prepara ad affrontare un'altra sfida importante per consolidare il suo cammino in campionato, quella in programma domani contro il Cagliari. Antonio Conte ha iniziato a pensarci un attimo dopo il fischio finale del recupero contro il Sassuolo. Non c'è spazio per rilassarsi. Dopo una vittoria ci si deve immediatamente concentrare sulla successiva.