FCIN1908 / Inter-Lecce, c’è tempo per recuperare Skriniar e Dimarco: le condizioni

Le condizioni di Skriniar, Dimarco e Correa

Come raccolto da FCINTER1908, Milan Skriniar e Federico Dimarco non si sono allenati in gruppo né ieri né oggi. La settimana di allenamento è appena iniziata e ci sono i margini per un recupero graduale dei due giocatori. La situazione verrà valutata giorno per giorno in vista della sfida contro il Lecce. Per quanto riguarda Joaquin Correa prosegue il lavoro differenziato a parte. L'argentino potrebbe tornare disponibile per la sfida contro lo Spezia (sembra più probabile rispetto alla partita in programma domenica contro il Lecce), ma anche in questo caso lo staff nerazzurro monitorerà i progressi giorno per giorno prima di definire la data del suo rientro.