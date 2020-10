Inter, ancora problemi a centrocampo: ecco che fine ha fatto Matias Vecino

Antonio Conte e i problemi a centrocampo. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con il tampone ancora positivo di Roberto Gagliardini, che esclude il centrocampista azzurro anche dalla trasferta di Genova. Radja Nainggolan è appena rientrato e potrà solo accomodarsi in panchina, come fatto nella partita di Champions contro il Borussia Monchengladbach. Stefano Sensi è alle prese con il solito, non inconsueto, affaticamento muscolare.

E Matias Vecino? L’uruguaiano, dopo l’operazione, non si è ancora mai visto, neanche in allenamento. Gli aggiornamenti arrivano dalla Gazzetta dello Sport. Vecino, spiega infatti la Rosea, è di nuovo a Barcellona per completare il recupero.