Ci sono novità anche in difesa e in attacco: Dzeko e Correa potrebbero salutare l'Inter in questa finestra di mercato

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Inter dopo l'incontro odierno in sede tra Simone Inzaghi, Steven Zhang e i dirigenti anche per parlare di mercato: confermato il blitz a Londra in settimana con Romelu Lukaku che è una priorità. Il calciatore vuole rimanere all'Inter e ha detto no ad altre offerte. Novità anche su Onana: se arrivano proposte da 60 mln, l'Inter le valuta - Vicario è il primo nome nella lista in caso di partenza -, altrimenti il portiere resterà in nerazzurro.