GdS – Inter, così perdi gol: solo Morata non basta. Serve un bomber al posto di Correa

"La verità è che Lukaku e Dzeko erano (sono) due profili d’alto livello, centravanti con vissuti giganteschi alle spalle. Non che Morata sia da meno quanto a carriera ed esperienza, però Thuram sì. E Morata, rispetto a Lukaku e a Dzeko, si porrebbe come un compromesso. Morata non esprime la potenza di Lukaku né pareggia Dzeko come regista offensivo, perché il bosniaco, al di là dei gol, nell’Inter di Inzaghi dirigeva il traffico offensivo come un trequartista ombra. Morata ha piede fino, un elevato standard di tecnica individuale, difficile che sbagli uno stop, per esempio, ma non segna con la frequenza di Lukaku e non orchestra il reparto con la bravura di Dzeko. Sa fare tutte e due le cose, a un livello però inferiore rispetto a Lukaku per i gol e a Dzeko per le visioni. Può rappresentare una buona sintesi dei due, ma è impossibile che da solo surroghi tutti e due".