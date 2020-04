Il Giornale sottovaluta Marotta: “Icardi alla Juve per 20 mln? E l’Inter ne perde 100”

Analisi piuttosto discutibile del quotidiano sulla svalutazione dei giocatori dell’Inter in prestito. Secondo Il Giornale, infatti, l’Inter si avvia a perdere 100 milioni di euro di valutazione per quanto riguarda Icardi, Perisic e Nainggolan. Addirittura viene ipotizzata una cessione a 20-25 milioni dello stesso Icardi alla Juventus, un’ipotesi quantomeno azzardata.

“Nulla sarà più come prima nel calcio svalutato dalla pandemia e allora scordiamoci che il PSG paghi all’Inter i 70 milioni concordati la scorsa estate per il riscatto di Icardi. E allora per sbarazzarsi definitivamente della grana, l’Inter dovrà accontentarsi di molto meno di quanto aveva previsto (alla Juventus per 20/25 come voleva Paratici?)“.

Altre due vittime dell’epurazione di Conte, che a titolo personale potrebbero invece trarre guadagno dalla svalutazione sono Perisic e Nainggolan, provoca ancora il Giornale.

“Per Perisic, i 20 milioni ipotizzati in estate, non ci sono più. O l’Inter accetta quella che sarà l’offerta tedesca (10 milioni?) o anche Perisic torna ad Appiano Gentile. Nainggolan a Cagliari resterebbe, Conte non ne ha nostalgia e quindi Giulini riuscirà a riscattarlo offrendo infinitamente meno di quanto l’Inter pagò alla Roma nel giugno 2018”.