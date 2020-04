Icardi, c’è la promessa a sorpresa di Leonardo a Marotta. Inter, la telenovela finirà così

Sembra ormai che il destino di Mauro Icardi non possa essere che alla Juventus. L’ex centravanti dell’Inter lascerà con ogni probabilità Parigi in estate e tornerà in Italia, suo paese prediletto. Ma come finirà l’intreccio legato a Maurito? Lo spiega La Stampa: “I cartellini di Pjanic e Alex Sandro possono finire in Francia in cambio di Mauro Icardi, che non tornerà all’Inter e non resterà a Parigi per incompatibilità ambientale. Il Psg lo riscatterà per 70 milioni di euro, come ha promesso la scorsa estate Leonardo a Marotta, ma poi lo girerà ai bianconeri che in questo modo concluderanno la telenovela Icardi, anche se in ballo ci sono 15 milioni di costo aggiuntivo in caso di cessione ad un club italiano”.