Domani sarà un giorno molto importante in casa Inter: verrà infatti formato il nuovo Consiglio d'Amministrazione dopo l'insediamento di Oaktree come nuovo proprietario del club. Si legge su Il Giorno: "Per vedere ufficializzate le prime mosse di mercato dell’Inter bisognerà attendere l’assemblea dei soci in programma domani, nella quale verranno nominati il nuovo Consiglio d’Amministrazione e il presidente: sarà italiano, in ascesa le quotazioni di Carlo Marchetti. Successivamente arriveranno gli annunci dei rinnovi per Inzaghi, fino al 2027, Barella e Martinez, fino al 2029".