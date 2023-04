Inter, non solo Lautaro: Dzeko, Lukaku e anche Correa. Inzaghi ha un’arma in più di Pioli

"Simone Inzaghi dovrà scegliere chi schierare al fianco del Toro: Lukaku o Dzeko? Saranno indicative le prestazioni precedenti. Sappiamo però fin da ora che un attaccante di scorta come Lukaku o Dzeko, Pioli non ce l’avrà in panchina. E nemmeno uno come Correa, uscito dal letargo con un gran gol al Benfica. Oltre Lautaro, Inzaghi ha un ampio spettro di opzioni: la potenza (Lukaku), la saggezza tattica (Dzeko), la velocità (Correa)", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Pioli a Napoli ci ha provato ancora con Origi e, come sempre, ha deluso. Poi ha effettuato solo due altri innesti: Saelemaekers e Messias, due delle rare alternative affidabili. De Ketelaere e Rebic li ha tenuti seduti. Questo per dire che la panchina è un’arma in più di Simone Inzaghi che può scegliere una variante offensiva, cambiare gli esterni in corsa e aggiungere le idee fresche di uno tra Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan, rimasto fuori. Pioli non ha gli stessi mezzi per smuovere una partita bloccata o per soccorrere titolari stanchi", si legge sul quotidiano.