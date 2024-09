La speranza, evidentemente, è che tutto sia rientrato e che non ci sia nemmeno bisogno di effettuare alcun controllo. Probabile, comunque, che abbia inciso il grande sforzo di Manchester. Contro il City, infatti, oltre che risultare il migliore in campo, Barella aveva finito per correre ben oltre 12 chilometri. Contro il Milan, insomma, ha pagato. E non soltanto lui, alla luce della prestazione di parecchi nerazzurri. Prima della trasferta di Udine, la truppa di Inzaghi avrà quattro giorni pieni di allenamenti. Probabile che in Friuli ci sia qualche rotazione".