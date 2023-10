Ts – Verso Inter-Benfica: piccola speranza di recuperare Frattesi. Cuadrado, la situazione

Dopo la sconfitta col Sassuolo, l'Inter si rialza. Trascinata da un grande Lautaro, la squadra di Inzaghi batte la Salernitana e torna al primo posto condiviso col Milan. Archiviata la trasferta di Salerno, per i nerazzurri arriva una gara importantissima, quella di Champions League contro il Benfica. Tuttosport fa il punto sugli infortunati: "Juan Cuadrado oggi farà alla Pinetina l’ultimo tagliando propedeutico per tornare tra i convocati in Champions: se lo supererà, sarà arruolabile".

"La tendinite che l’ha tormentato in queste settimane ha tolto a Inzaghi un’arma importantissima, come prova pure il finale col Sassuolo, quando l’Inter ha creato più confusione che occasioni da gol. Lì sarebbe stata utile l’esperienza del colombiano. Problema è che Inzaghi finora l’ha avuto per tre spezzoni di gara ad agosto, per un totale di 62’. Restando in tema Benfica, c’è una piccola speranza di recuperare per la panchina pure Davide Frattesi, ieri assente per un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra. Per lui si viaggia a vista, anche perché prioritario è evitare il rischio di ricadute".