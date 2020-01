Sky – Giroud bloccato: niente Inter e nemmeno Lazio. Il Chelsea non lo molla

Niente Giroud per l’Inter, che dovrà cercare altrove il rinforzo per il reparto offensivo di Conte. Ma il francese non andrà nemmeno alla Lazio, negli ultimi giorni in forte pressing sul giocatore. Secondo Sky Sport “Olivier Giroud non si muove dal Chelsea. Dopo l’interessamento dell’Inter e l’accordo del giocatore con la Lazio, il Chelsea non lo lascia partire. L’attaccante francese, al momento, resterà a Londra”. A convincere i Blues alla non cessione è la mancanza di un rimpiazzo per Lampard.