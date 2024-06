In Turchia parlano di un primo affondo pronto a 50 milioni, una cifra che però non accontenterebbe i nerazzurri. Nonostante i 30 anni di età, infatti, Calhanoglu è considerato quasi come un incedibile in casa Inter, un giocatore fondamentale per il gioco di Inzaghi. In Turchia - dove parlano anche di un "no" di Calhanoglu a una proposta araba da 20 milioni l'anno - sono però convinti che un'offerta da 60 milioni da parte del Bayern, potrebbe cambiare tutto. Sarà così? Cosa farà l'Inter se arriverà una somma del genere?