Sky – Il Tottenham su Skriniar, l’Inter si cautela: due le alternative per i nerazzurri

Il Tottenham vuole Milan Skriniar. Il club inglese ha messo nel mirino il difensore nerazzurro, trattativa non semplice perché il club di Viale della Liberazione chiede 60 milioni di euro per lo slovacco. Secondo quanto riporta Sky Sport, il procuratore del giocatore ci sta pensando, il club inglese vuole avere prima il sì di Skriniar per poi andare ad affondare con l’Inter. Naturalmente il club nerazzurro si sta cautelando e l’obiettivo numero uno sarebbe Nikola Milenkovic in caso di addio di Skriniar. Milenkovic e non solo, perché nel mirino del club nerazzurro c’è sempre Smalling come alternativa.

(Sky Sport)