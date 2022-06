Inter, Cds: “Dybala? Sanchez fa muro: si sente scaricato e si è messo in testa di…”

E' l'addio di Alexis Sanchez il primo passo chiave per avvicinarsi all'approdo di Paulo Dybala all'Inter. La trattativa con il Nino Maravilla sembra però essere più complicata del previsto, a livello economico e non solo. Spiega infatti il Corriere dello Sport"A differenza di Vidal, nel contratto di Sanchez non è stata inserita una clausola di uscita: occorre trovare un’intesa per una buonuscita. Come noto, però, Alexis è un giocatore molto orgoglioso e si sente scaricato dall’Inter, dopo una stagione in cui è convinto di aver dato un contributo prezioso se non fondamentale (vedi il gol-vittoria in Supercoppa contro la Juventus), così non intende rinunciare a nulla rispetto ai 7 milioni di euro o poco più netti che gli spetterebbero per l’ultimo anno di contratto.