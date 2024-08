Come sottolinea Tuttosport, il tecnico nerazzurro dovrà affidarsi alla "Thu-La" o "inventarsi una soluzione alternativa, magari con Mkhitaryan dietro l'unica punta Thuram (tornato a lavorare il primo agosto), con Frattesi in mediana con Calhanoglu e Barella. Sempre che "San" Lautaro in dieci giorni di allenamenti non dia tali garanzie da gettarlo subito nella mischia con il deludente Correa - se sarà sempre ad Appiano - come cambio in panchina".