Inter, tutti i giocatori si allenano a casa. ll club nerazzurro procura a Eriksen…

Tutti a casa propria per almeno 14 giorni per contenere il contagio. Ma con dei compiti ben precisi. Quelli relativi alla forma fisica e al tenersi in allenamento secondo un programma concordato con lo staff tecnico dell’Inter. Così sui social abbiamo visto Brozovic e Skriniar allenarsi insieme, Sensi con la fidanzata, tutti in casa a rispettare le norme del momento ma senza rischiare di perdere il ritmo. Caso diverso per Christian Eriksen, che una vera a casa a Milano ancora non ha. Nel giorno in cui è scattato l’isolamento la struttura che lo ospitava ha deciso di chiudere e il danese ha quindi dovuto traslocare. Come riporta e aggiorna Repubblica nella sua edizione online: “A trovargli un nuovo posto in cui passare questo periodo di isolamento è stato lo staff dell’Inter, e ora il danese potrà finalmente riposarsi con la propria compagna. E allenarsi”.

(Repubblica)